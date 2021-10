"La Roma è di tutti. A noi non piace essere definiti come i proprietari della Roma. No, noi siamo solo i custodi". Poche parole, ma di grande significato. Il numero due della società giallorossa Ryan Friedkin ha parlato ieri sul palco allestito a Trigoria per l'evento "Stronger Together", organizzato dai texani per i dipendenti del club. Un modo per fare team building, e per ribadire le parole già detto da Mourinho: "Non sarà la mia Roma, o la Roma dei Friedkin o di Tiago Pinto. Sarà la Roma dei romanisti". Ieri insieme al vice-presidente a Trigoria era presente il fratello Corbyn. Assente invece Dan Friedkin, impegnato con altre vicende.