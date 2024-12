Ryan Friedkin torna a Roma, domani sarà allo stadio: ecco da quanto tempo mancava

tornano a Trigoria. Più precisamente, e domani. La proprietà americana, perché prima del licenziamento di Juric decise di annullare il viaggio e proseguire il casting per il nuovo allenatore da Londra. Come riferisce l'Ansa, questa mattinache insieme alla presidenza sceglierà il prossimo tecnico.Intanto,, sfida valida per la 15esima giornata di Serie A, in programma allo Stadio Olimpico nella serata di sabato 7 dicembre. Presente Artem Dovbyk, in dubbio fino all'ultimo per influenza; assente invece Bryan Cristante.

Portieri: Marin, Svilar, Ryan.Difensori: Angelino, Celik, Dahl, Hermoso, Hummels, Mancini, Ndicka, Sangaré, Saud, Zalewski.Centrocampisti: Baldanzi, El Shaarawy, Koné, Le Fee, Paredes, Pellegrini, Pisilli, Saelemaekers.Attaccanti: Dovbyk, Dybala, Shomurodov, Soulé.