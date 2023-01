Dopo la brutta sconfitta casalinga contro l'Aston Villa, il tecnico del Tottenham Antonio Conte ha parlato in conferenza stampa:



"Questa squadra è composta da ragazzi che si impegnano molto e non posso metterne in discussione la determinazione, ma serve che tutti siano consapevoli della situazione. Chiunque può segnarci un gol e questo significa che il campionato sarà davvero complicato se non recuperiamo tutti i calciatori al momento infortunati. Voglio essere onesto e chiaro: l'ho detto al club, conosce da tempo quale sia il mio pensiero. I tifosi meritano il meglio. Rimanere al quinto posto è l'obiettivo realistico, ma si potrebbe anche arrivare sesti o settimi. Di certo non oltre il quarto posto".