Una pagella tecnica. Almeno per una volta, non era stato eccessivo nei toni e nelle parole. Lo è stato invece il portoghese del Milan, che gli ha risposto con quattro faccine da clown, l’Emoji del pagliaccio. Così per intenderci:. Leao ha diritto e libertà di ribellarsi alle critiche, di controbattere in campo e fuori, ovvero sui social. E forse ha anche pienamente ragione, perchèParentesi: a questo proposito, almeno oggi, andate a leggere le interviste che Ottavio Bianchi, allenatore di Maradona e del primo scudetto napoletano nel 1987, ha rilasciato a Emanuela Audisio su “La Repubblica” e ad Alberto Cerruti sulla “Gazzetta”. Vi troverete tanta maestria, nonché le istruzioni per l’uso (corretto) del campione. Chiusa parentesi.Più che una critica, quella di Cassano alla “Bobo Tv” assomigliava a un esame di coscienza. Quindi Rafa può rispondere come gli pare. Ma non(e l’Emoji del pagliaccio - meglio ripeterlo - è diffamazione). Altra parentesi: il Milan e tutte le società in generale,. Istruzioni per l’uso (corretto) dei media digitali. Come diceva Silvio Berlusconi, i calciatori sono gli “eroi positivi” dei giovani. Per quel che rappresentano e simboleggiano, dovrebbero essere sempre d’esempio per tutti.A proposito di esempi, ci sarebbe da discutereMa non è questa la sede, né chi scrive presume di averne competenza. Qui si commenta il Salvini tifoso (con qualche milione di follower) che, sotto il post del Milan sul pari a Dortmund, scrive - testuale “La lingua italiana ne consiglia tre al massimo, per lasciare un discorso in sospeso e far immaginare chissacchè. Ma a Salvini piace abbondare, come quelli che mettono tre punti esclamativi quando ne basta (e avanza) uno. Ed è davvero talentuosa la disinvoltura con cui il Ministro si muove dialetticamente dalla Calabria alla Sicilia (per il ponte) e poi da Calabria a Pobega (per il Milan).E qui, cari tifosi milanisti, schieratevi pure ma fate attenzione alle contraddizioni. Se Leao ha ragione, anche anche gli altri due avrebbero potuto/dovuto indirizzare un pagliaccetto al mittente della critica.Perchè sanno che Salvini è abituato a mescolare politica e altri argomenti, tra cui il calcio, unendoli con la maionese del populismo. Ma stavolta Matteo il tifoso, non Salvini il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è esibito su una partita nella quale avevano già dibattuto Cassano e Leao. Non proprio una scelta vincente. Perchè Salvini forse ha la stessa testa di Cassano e Leao. Ma di sicuro non i loro piedi.