In una sua recente “sciabolata” sulla neonata Radio Serie A, il grande Sandro Piccinini ha raccomandato ai telecronisti di non visualizzare il telefonino durante le partite. “”. Per bravura, carisma ed esperienza, Piccinini è il numero uno di quelli che raccontano calcio. Quindi può permettersi di dispensare un consiglio che dovrebbe essere inviato dal designatore Rocchi a tutti i suoi arbitri, senza distinzione tra campo e VarNel primo tempo c’era una sospetta spinta spalla-schiena su Chiesa e una mano bolognese di varia interpretazione su cross rasoterra di Weah. Sul primo episodio, non è intervenuto l’arbitro Di Bello che era vicino. Sul secondo, ha lasciato correre (giustamente) il Var Fourneau.Parliamoci chiaro: su spinte spalla-schiena e su mani in area, c’è sempre discussione. E spesso decisioni diverse per episodi simili.. Così è scattato il corto circuito che ha portato Di Bello a vedere solo quello che "voleva" vedere, quando invece si nota dalle immagini che è evidentemente impallato. La segnalazione del fallo di Iling spetterebbe d’autorità al Var. Invece…Invece si evidenzia un’altra opacità della stagione appena iniziata. A inizio estate, il designatore Rocchi aveva promesso la diffusione degli audio Var per spiegare e chiarire gli episodi più clamorosi.Quindi a fine estate avremo davvero gli audio. Ma dopo quanti giorni? Per quali episodi? Sarà la soluzione per limitare sia gli errori? E le polemiche? Saranno una play list di “vai a vedere al Var”, per scongiurare poi l’accusa di mancato intervento?Gli interrogativi sono infiniti, come le proposte per migliorareGli errori sono quindi ammissibili, ma a patto che le decisioni siano uniformi e tutte uguali. Sulle spinte spalla-schiena si notano fischi variabili sia in campo sia in area. Sulle mani, anche. Tormentati dalle decisioni di libera interpretazione, gli arbitri perdono prontezza e serenità per quelle invece lampanti e clamorose: tipo il fallo di Iling su Ndoye.Siamo ai titoli di coda, comprensivi di consigli. Eccoli.