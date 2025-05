Sacchi: “Barcellona? Mi aspettavo di più. L’Inter può andare in finale a patto che al ritorno faccia queste due cose”

Dopo il pirotecnico pareggio per 3 a 3 in Catalogna,attende ilper il ritorno di martedì, quello che deciderà chi trapotrà giocarsi la f. A commentare la partita, sulle pagine di Gazzetta.it, è Arrigo. Ecco come l’ha vista l’ex allenatore dele i suoi consigli ai nerazzurri per passare il turno.L’Inter che scappa con un uno-due micidiale, e poi il Barcellona, anche per un atteggiamento un po’dei nerazzurri, che risale la corrente e, trascinato da quel fenomeno di, arriva all’intervallo sul 2-2. Davvero 45 minuti da applausi. Nella ripresa l’Inter è rientrata in campo con un piglio diverso rispetto a come aveva finito la prima parte. Mi è sembrata più, un po’ più, ha anche provato ad aggredire il Barcellona. E poi è arrivato il gol di Dumfries per il 3-2., e questa dev’essereda sfruttare nel ritorno".

"Sono sincero:soprattutto nella ripresa. I blaugrana li ho seguiti per tutta la stagione eQuesta volta, invece, l’Inter è stata capace di arginarli, di chiudere gli spazi, di soffrire quando c’era da soffrire con grandissimo spirito di sacrificio. Voglio fare i complimenti a Inzaghi perché ha capito come affrontare il Barça, lo ha messo in difficoltà e ha dimostrato che può giocare alla pari"."Sì. È vero che il Barcellona ha tenuto più il pallone e ha avuto occasioni, soprattutto nel primo tempo. Ma è altrettanto vero che l’Inter è andata in vantaggio 2-0, e poi 3-2, e ha pure segnato il gol del 4-3 annullato per una questione di centimetri... Quindi,

"Bene dal centrocampo in su, maE poi non è possibile che, se vieni superato dopo l’azione di pressing, rimani sguarnito là dietro."Nulla. Secondo me, un po’ per il periodo non semplice che sta attraversando, un po’ per qualche guaio fisico che ha,. Quella di Inzaghi è una squadra, che sa stare sul campo, e a Barcellona lo ha fatto vedere. È vero che le energie fisiche non sono quelle d’inizio stagione, è vero che i ragazzini del Barcellona vanno a mille all’ora, ma con ile con lai nerazzurri si sono portati a casa questoNon è mica da tutti andare a Barcellona e pareggiare, questo dobbiamo ricordarlo".

"Mi sono esaltato per alcune volate di, anche perché spesso era lasciato libero dagli avversari. Suo il passaggio per il bellissimo gol di tacco di, poi la doppietta. Di più, a un laterale, che cosa vuoi chiedere? E ho apprezzato tantissimo il lavoro in copertura dei. L’Inter teneva cinque giocatori in area di rigore, diciamo 'alla vecchia maniera', ed era giusto fare così. E i centrocampisti erano subito al limite dell’area ad aiutare i compagni. Questo vuol dire essere squadra"."Facile dire che mi ha impressionato Yamal, perché con il pallone tra i piedi è davvero. Però vorrei sottolineare che,Gli spagnoli, mi ripeto, devono migliorare nella fase difensiva, altrimenti rischiano di vanificare tutto il bel lavoro offensivo che fanno".

Adesso sarà fondamentale recuperare lefisiche e psicologiche, e io so bene quante se ne spendono in sfide come questa. E poi, magari, riuscire a rimettere in piedi qualche giocatore che per i nerazzurri è importante, e penso chiaramente ae a. Ma sul piano del gioco ritengo che l’Inter abbia le carte in regola per mandare in crisi il Barcellona nel ritorno di San Siro. Per andare in finale deve sfruttare gliche il Barcellona concede con regolarità. E puntare moltissimo sui, perché nel gioco aereo i nerazzurri sono nettamente superiori. Questi ragazzini sono vivaci: non bisogna farli partire, ma stopparli in anticipo".