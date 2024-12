Mourinho: "Manchester City? Chiedo giustizia. A Roma 3 anni senza mercato, se sbagliano i grandi club..."

Nonostante la sua squadra, il, non stia affrontando un momento particolarmente soddisfacente – è tornata a -6 dal Galatasaray capoclassifica in Turchia dopo la sconfitta nel derby contro il Besiktas di Immobile – e nelle ultime ore abbiano iniziato a circolare importanti rumors circa un suo esonero in caso di mancato risultato in Europa League, contro l'Athletic Bilbao, il tecnico portoghese sceglie di andare nuovamente all'attacco.L'argomento è sempre– di aver violato in 130 occasioni i principi del Fair Play Finanziario. Una situazione piuttosto pesante e che potrebbe condurre persino alla retrocessione dei Citizens. Il dibattito si era infiammato la scorsa settimana, quando Mourinho aveva tirato in ballo i guai del City rispondendo ad un commento di Guardiola sul numero di Premier League conquistate (6) rispetto alle 3 dello Special One.Oggi l'ex allenatore di Inter e Roma si è espresso nuovamente sulla questione: “ANon è vero che desidero che il City venga retrocesso, chiedo semplicemente giustizia.Io sono un uomo di calcio e amo il calcio e per questo voglio giustizia”.