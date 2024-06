Getty Images

Salernitana, Candreva ai saluti? Tre club di Serie A interessati

30 minuti fa



Antonio Candreva può lasciare la Salernitana. Nella giornata di oggi 30 giugno, infatti, è prevista la possibilità per il club campano di pagare una penale per liberarlo, a fronte del pagamento di 400mila euro. Sul giocatore ex Inter e Lazio c'è, però, la possibilità di restare in Serie A.



Nonostante la stagione fallimentare della Salernitana, Candreva è sempre stato tra i migliori in campo dei granata e i suoi numeri parlano di 6 gol e 6 assist. Ecco che allora, sul 37enne c'è l'interesse del Como, club neopromosso in Serie A e subito grande protagonista del mercato estivo. Non sono, poi, da sottovalutare il Monza e la Fiorentina.