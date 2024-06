Salernitana, Maggiore può restare in Serie A: numeri da urlo, vari club su di lui

Getty Images

Una vera e propria garanzia. La stagione negativa della, culminata con la retrocessione in Serie B, ha visto brillare nonostante le enormi difficoltà della squadra. Il centrocampista classe 1998 ha disputato un’annata brillante, come dimostrano i numeri, e non a caso è finito sul taccuino di diversi club, che vorrebbero riportarlo subito inMaggiore è stato sempre impiegato dall’inizio nelle gare in cui era disposizione, fatta eccezione per una sola gara. Il centrocampista ex Spezia ha totalizzato, partecipando a

I numeri confermano l’ottimo impatto e il rendimento importante di Maggiore, che nonostante i quattro cambi in panchina è sempre stato in cima alle gerarchie e schierato titolare dagli allenatori che si sono avvicendati alla guida della squadra granata. Sono ben 20 le gare in cui è partito dal 1', confermando un ruoloLa retrocessione della Salernitana rappresenta un’opportunità per molti club di Serie A, che potrebbero andare all’assalto di Giulio Maggiore e accaparrarsi un profilo di sicura affidabilità. Il 26enne ha un contratto fino al 2026 con il club campano ma è finito sul taccuino di diverse società della massima serie, che potrebbero andare all’assalto già nelle prossime settimane e regalarsi un profilo di qualità e affidabilità in vista della prossima stagione.