Salernitana-Cremonese: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Tra i match da seguire nella 24esima giornata di Serie B c'èLa sfida mette a confronto due squadre in condizioni di classifica decisamente diverse. I campani di Breda hanno 21 punti e sono in piena lotta salvezza; i lombardi di Stroppa invece hanno 37 punti, arrivano da sette risultati utili consecutivi e sono in corsa per i playoff promozione.Tutte le informazioni su Salernitana-Cremonese:

: Salernitana-Cremonese: domenica 2 febbraio 2025: 15.00: DAZN: DAZN: Christensen, Ruggeri, Ferrari, Lochoshvili, Stojanovic, Girelli, Amatucci, Tongya, Njoh, Raimondo, Cerri.. Breda.: Fulignati; Antov, Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Zanimacchia; Vazquez, Bonazzoli.. Stroppa.- La sfida tra Salernitana e Cremonese sarà trasmessa in diretta tv da DAZN tramite l'app su smart tv compatibili e su tutti i televisori collegati a una console di gioco (PlayStation o Xbox), a TIMVISION BOX o a un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

- Salernitana-Cremonese sarà disponibile anche in diretta streaming su DAZN sui vari dispositivi mobili come smartphone, tablet e sul proprio pc o notebook.