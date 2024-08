Salernitana, è ufficiale il colpo Soriano.

Getty Images

È questo il comunicato ufficiale con cui il club del presidente Danilo Iervolino ha messo nero su bianco un grande acquisto per la propria formazione in vista di un campionato di Serie B da vivere da protagonisti.Il centrocampista classe 1991 italiano ma nato in Germania a Darmstadtal termine della passata stagione dopo la fine del suo contratto durato 4 anni con il Bologna con cui ha collezionato 145 presenze e 7 gol. Ora la firma con i granata che battono un altro colpo in questo finale di mercato.