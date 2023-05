Danilo Iervolino, presidente della Salernitana, ha parlato in occasione dell'evento MCL Inside the Sport in quel di Coverciano: "Non c'è una sintesi di veduta nel fare le cose per il bene di questa industria, ma c'è un gioco con il coltello tra i denti a chi è più gorilla. La Lega sta perdendo solennità, è un consesso debole, poco aderente alle necessità del gioco e del campionato più belli del mondo. Le storie di calcio sono storie di uomini, si parla spesso e si toccano le corde dell'animo. L'esonero e la richiamata di Nicola sono stati dettati da dissapori momentanei e da una chiamata successiva in cui mi ha chiesto la fiducia in modo rivoluzionario, ma sommesso. La squadra poi si era stancata, e quindi ecco Paulo Sousa, che è stato l'uomo giusto al posto giusto nel momento giusto, per etichetta, visione, coraggio, modalità di gioco e grinta".