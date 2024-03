Salernitana, Inzaghi apre: 'Amo città e tifosi, disponibile a tornare'

: il club pensa al clamoroso ritorno, il tecnico non chiude la porta e anzi apre nettamente a questa opportunità.Nei giorni scorsi l'amministratore del club campano,, aveva rilanciato l'ipotesi di richiamare Inzaghi, esonerato lo scorso 11 febbraio non senza scintille con, ora il tecnico piacentino raccoglie e non spegne la possibilità.- Inzaghi è stato ospite dell'evento 'SFIDE – Sport. Futuro. Inclusione. Diversità', eccellenza promossa dalla Fondazione Potenza Futura e che si è tenuta oggi alle 17.30 presso il Pala Pergola a Potenza, e ha parlato di vari temi, anche della problematica strutture che caratterizzano le città del Sud: "E' sicuramente vero che le strutture sono fondamentali per la crescita di una società di calcio e del settore giovanile. tuttavia, rispetto alla mia esperienza, posso dire che Reggio Calabria, Benevento e Salerno sono dotate di campi che permettono di lavorare al meglio".

- L'ex attaccante ha parlato anche di futuro e ha fatto il punto sulle voci che parlavano di un suo rifiuto categorico in caso di chiamata della società, ipotesi smentita dalle parole dello stesso Inzaghi: "Sono innamorato di Salerno, mi sto godendo le bellezze della città e non escludo affatto la possibilità di vivere per sempre lì assieme alla mia famiglia. Anche la tifoseria è straordinaria, mi ha manifestato grande affetto.", riporta TuttoSalernitana.com.