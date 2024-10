Salernitana, Rodolfo brilla con la Primavera: l'idolo Neuer, la nazionale macedone e l'interesse dell'Al Ain

. Dopo tre anni consecutivi da protagonista nella, società che ha visto crescere il giovane portiere e che lo ha accompagnato nei primi passi di una carriera che promette molto, Rodolfo, ha scelto in questa stagione di intraprendere una nuova sfida.. Nella squadra campana avrà modo di lavorare sia con la prima squadra che con l’Under 19, un’opportunità preziosa per continuare a crescere e misurarsi a livelli più alti.Il classe 2006 sogna di spiccare il volo tra i ‘grandi’ e far parte con stabilità molto presto della prima squadra, oltre ad ottenere un posto nella nazionale maggiore macedone, proseguendo il percorso che già lo ha visto vestire la maglia dell’U16 e presto anche quella dell’U21, con la convocazione in vista dei prossimi impegni. In questa stagione, Luca RodolfoSul campo, Rodolfo si sta facendo notare per comunicazione, leadership e un gioco con i piedi sempre più apprezzato, ispirandosi al suo idolo di sempre,. Fuori, invece, il classe 2006 non dimentica mai il sostegno della sua famiglia, soprattutto quello della madre, che lo accompagna e lo incoraggia costantemente nella sua carriera.È grazie a loro che ha potuto coltivare il suo sogno di vestire un giorno la maglia della prima squadra della Sampdoria, una società che sente come una seconda famiglia e alla quale si dichiara profondamente grato. Con la Salernitana, Luca Rodolfo affronta ora una nuova e stimolante sfida, nella speranza di crescere ancora e di avvicinarsi sempre di più ai suoi sogni.