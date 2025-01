Salernitana, via Petrachi: Marco Valentini è il nuovo ds

Getty Images

Dopo gli inizi da giovanissimo nelle file della Maceratese, compagine della sua città natale, la sua carriera dirigenziale si è sviluppata dapprima con la Juventus in qualità di osservatore, poi da direttore sportivo di Reggiana, Messina, Ascoli e Padova, prima di tornare all’Ascoli nel biennio 2021/23 in Serie B. Nella sua ultima esperienza professionale con i bianconeri, ha ottenuto una qualificazione playoff da sesto in classifica e poi una tranquilla salvezza.

Il nuovo dirigente granata ha sottoscritto un contratto con il club fino al 30 giugno 2025".Questo il comunicato della Salernitana che ha deciso di allontanare il vecchio ds Gianluca Petrachi, affidandosi a Valentini per la seconda parte della stagione. I campani, che l'anno scorso sono retrocessi dalla Serie A alla B ma quest'anno sono nuovamente in piena zona rossa con 18 punti in 20 gare, hanno cambiato anche in panchina, passando da Stefano Colantuono a Roberto Breda