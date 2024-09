Salisburgo-Brest: le formazioni, dove vederla in tv e streaming

AFP via Getty Images

Partita: Salisburgo-Brest

Data: martedì 1 ottobre 2024

Orario: 18:45

Canale tv: Sky Sport 255

Streaming: Sky Go, NOW

Dopo aver ottenuto la prima vittoria nella sua storia in Champions League contro lo Sturm Graz, ildi Eric Roy fa visita alnella seconda giornata della League Phase. Gli austriaci, nella prima, sono usciti con le ossa rotte dal campo dello Sparta Praga, col punteggio di 3-0.La partita tra Salisburgo e Brest sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport, canale 255, e in diretta streaming su Sky Go e Now.

Sky ha comunicato che la telecronaca di Salisburgo-Brest sarà affidata a Giovanni Cristiano, con Elia Faggion su Diretta Gol.: Blaswich; Dedic, Piatkowski, Baidoo, Hendry Blank; Gloukh, Bajcetic, Gourna-Douath; Diambou, Konate, Yeo. Allenatore: Lijnders.: Bizot; Zogbe, Le Cardinal, Ndiaye, Haidara; Pereira Lage, Magnetti, Martin; Doumbia; Salah, Mama Balde. Allenatore: Roy.