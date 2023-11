Alla vigilia della sfida di Champions contro l’Inter, il tecnico del Salisburgo, Gerhard Struber, ha risposto alle domande dei giornalisti presenti in conferenza stampa.“Dobbiamo agire in modo aperto per mettere in difficoltà l’Inter, dobbiamo essere sfrontati come a San Siro, così da mettere in difficoltà anche i calciatori di grande esperienza di cui dispone l’Inter. Domani dovranno funzionare tante cose per portare punti a casa e conosciamo i punti deboli dell’Inter”.“Togliendo spazio a calciatori come Calhanoglu e Barella, così da non fargli sviluppare tutto il loro bagaglio tecnico. E poi dovremo sfruttare il supporto dei nostri 30 mila tifosi per mettere in difficoltà l’Inter”“Si, in Champions sono partite particolari per una squadra giovane come la nostra. Si agisce e si pensa più rapidamente per quelle che sono le richieste”.“Sul primo dobbiamo vedere l’allenamento di oggi, mentre Fernando sta bene”.“Ci adattiamo al gioco dell’Inter che ha un grande attacco anche con Lautaro e Thuram. Arnautovic dà diverse soluzioni quando è in possesso palla, è un calciatore che conosciamo bene in Austria e sono contento sia tornato a disposizione”“Dovremo essere coraggiosi e nello stesso tempo dovremo mantenere concentrazione ed equilibrio per essere stabili in difesa. Dovremo impostarla bene in modo strategico”.“Di positivo ci siamo portati la grande concentrazioni e dovremo tenerla alta anche quando l’Inter cambierà ritmo perché hanno grande qualità. Anche da piccoli dettagli possono sorgere situazioni complessi. Dobbiamo essere uniti e concentrati”.“Non ho letto questa notizia ma non mi stupisce che i nostri ragazzi interessino a squadre degli altri paesi. Domani però giocherà ancora per noi”.“Potrei nominare tanti singoli dell’Inter. Certo, Lautaro e Thuram sono estremamente pericolosi palla al piede, non concederà concedergli spazio e tempo. Dovremo essere bravi a ripartire’.“Non è nella nostra natura aspettare, non siamo attendisti. Vedremo quali spazi lasceremo domani all’Inter”.