La voce è squillante, l'umore a mille. Ieri sera l'attore Salvatore Esposito - famoso soprattutto per il ruolo di Genny Savastano nella serie tv Gomorra - era lì davanti alla tv a festeggiare la clamorosa vittoria del suo Napoli con la Juventus. Quei cinque gol se lì è goduti uno per uno dal divano di casa: "Ero con la mia compagna - ci racconta nell'intervista - La partita era temuta, ma si è rivelata più facile del previsto". E alla fine è esplosa la gioia: ", la dimostrazione di quello che può fare il Napoli in questo campionato".Non manca la frecciatina ad Allegri: "Per me è soprattutto la vittoria di un calcio nuovo contro uno vecchio". Salvatore non si nasconde, ma fargli scegliere tra Kvaratskhelia e Osimhen è come chiedere a un bambino tra la mamma e il papà:. E noi siamo strafortunati a vederli ogni giorno, in ogni partita". Savatore se li gode, senza preoccuparsi dei rumors di mercato: "Speriamo di tenerli il più a lungo possibile". Quando si parla di Napoli la scaramanzia è di casa, ma senza esagerare: "Sono moderatamente scaramtico, come ogni buon napoletano". E lì, intorno al polso, è spuntato un portafortuna: "Un braccialetto che mi ha dato la mia compagna sul quale c'è scritto 'Napoli'. L'ho tenuto con me dopo il primo tempo".Vittoria su tutti i fronti per la squadra di Spalletti, e guai a replicare: "Non ho sentito nessun amico juventino, credo che quelli intelligenti abbiano fatto bene a dire poco; gli altri non fanno testo, se non hanno l'ntelligenza e la cultura calcistica dopo una sconfitta del genere...". La tocca piano Esposito, che poi insiste: "Soprattutto dopo le vittorie che hanno fatto e per come sono arrivate. Se analizziamo le occasioni da gol degli avversari nelle otto ultime partite che la Juve ha vinto, ci rendiamo conto che forse questo 5-1 non è tanto esagerato".. Ho mandato un messaggio a lui e a qualche giocatore. Napoli è felice". Una notte di festa, ma occhio alle insidie: "La strada è ancora lunga, arriveranno momenti difficili come quello con l'Inter, ma avremo la forza, il coraggio e le palle per rialzarci".