Al Maradona la scorpacciata era già stata di tutto rispetto, ma una serata del genere va celebrata fino a tarda notte, magari frequentando i posti che ti fanno sentire a casa, raccogliendo l’abbraccio di persone fidate. Ecco perché dopo il largo successo contro la Juventus, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha proseguito la serata andando a cena in uno dei ristoranti della città che abitualmente frequenta.



Una cena vista mare con la bellezza del golfo che riempie gli occhi. Un po’ come glieli avevano riempiti Osimhen e Kvaratskhelia, protagonisti assoluti della mattanza bianconera. La Juventus è tornata a casa con 5 gol, o come invece amano dire i napoletani (maestri della metafora), con 5 babà, pesanti da digerire. Spalletti, invece, non aveva di questi problemi e così si è diretto a Marechiaro, da Cicciotto, dove ha incontrato diversi tifosi vip (tra cui Stefano De Martino, Biagio Izzo, Francesco Paolantoni) che hanno posato insieme a lui a ricordo di una serata da incorniciare.