Salvini: "Troppi stranieri e spesso scarsi. Invece di chiedere sconti per bidoni dall'estero investiamo sui vivai"

, vicepremier nonché Ministro per le infrastrutture del Governo Meloni ha preso parola durante la conferenza stampa in Senato nel giorno in cui la VII Commissione ha dato l'ok all’atto di indirizzo per il Governo sulle prospettive diTanti i temi trattati, partendo dal celebreper agevolare l'acquisto di stranieri dall'estero, passando per lae, infine per l'annosa questione delle. E in particolare, con le parole riportate da Calcio & Finanza, Salvini ha voluto calcare la mano sul tema degli stranieri nel nostro campionato.

- Noto tifoso del Milan, il Vice-Premier ha sottolineato un livello troppo basso di giocatori stranieri in Italia: ". Un conto è se parliamo di Platini e Gullit, ma non mi sembra questo il caso"- Salvini si è mostrato contrario alla reintroduzione del Decreto Crescita invitando i club a tornare ad investire nei vivai italiani: ". Anche perché la Nazionale ad alto livello poi ne risente.in campo poi la Nazionale fa quello che può".

Più aperto e favorevole sulla questione stadi: "Io sono contento di poter accelerare, semplificare e sburocratizzare sul tema delle nuove infrastrutture, poi dipende anche dai territori. Penso a Milano che ha perso cinque anni per il nuovo San Siro per poi tornare alla proposta iniziale di Milan e Inter. Noi possiamo fare le norme migliori, ma poi c’è anche un tema legato ai territori".Proprio San Siro è stato in ballo a lungo per un tema di vincolo, poi caduto, "minacciato" dalla Sovraintendenza: "nessuno vuole togliere loro le competenze, ma ridurre la soggettività perchéce ne sono alcuni a Roma e Milano che sono un obbrobrio".

"Come governo, ne parleremo guardando a quello che fanno gli altri paesi europei. Io non gioco d’azzardo e non ho mai giocato e ritengo che il gioco d’azzardo sia un problema".