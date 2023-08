. E questo per l’incontenibile invasività dei genitori di sostenere dalle tribune, con consigli e insulti, i ragazzi, quasi sempre in antitesi ai compagni e, ovviamente, allo stesso allenatore., che stanno condizionando o hanno condizionato le carriere dei figli. La signora Fayza Lamari, madre di Mbappé, è il terrore dei dirigenti calcistici e sta facendo ammattire quelli del Paris Saint Germain.Prima si è opposta al passaggio al Manchester United (chiedeva un ingaggio per Adrien di dieci milioni netti), poi ha rinnovato con i bianconeri alle stesse condizioni del contratto precedente. Probabile che si sia accorta che non c’erano acquirenti, comunque la sensazione è che sia sempre lei a condurre la partita.Non è quasi mai una questione di competenza, ma di viscere e di convenienza.