La telenovela legata a Lazar Samardzic si arricchisce di un nuovo capitolo, che spinge il calciatore un po' più lontano dall'Inter. Dopo lo stallo degli ultimi giorni - con il ragazzo vicino alla firma salvo poi tornare sui suoi passi dopo l'inserimento del padre - ora si registra una nuova svolta. Come appreso da Calciomercato.com, Samardzic ha deciso di fare rientro a Udine dove si sta recando proprio in queste ore.



LA TRATTATIVA - Samardzic era ormai ad un passo dal vestire i colori dell'Inter, tanto da aver già svolto le visite mediche a Milano. Un matrimonio preparato, ma ancora non celebrato. Questo dopo l'inserimento del padre del giocatore, che ha alzato le pretese incontrando il 'no' dell'Inter. Una trattativa poi proseguita senza arrivare, fino ad ora, ad una fumata finale.



E ORA? - Ora il destino dell'affare è ancora più a rischio. Il mancato riavvicinamento delle parti nel weekend, suggerisce posizioni ancora discordanti tra la dirigenza dell'Inter e l'entourage del giocatore serbo. La volontà del giocatore rimane quella di vestire nerazzurro, ma i fatti dicono che Samardzic è ancora un giocatore dell'Udinese. Nelle prossime ore sono attese ulteriori novità.