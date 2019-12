Sarà anche un derby in tono minore, condizionato da una classifica mai così nera per le Genoa e Sampdoria. Ma siccome il derby è sempre il derby la presenza di pubblico che vi farà da cornice sarà come sempre eccezionale.



A più di due giorni dal fischio d'inizio della stracittadina numero 119 sono infatti oltre trentamila i tifosi che si sono assicurati il titolo per assistere all'evento. Secondo i dati diffusi dal Genoa, club padrone di casa in questa occasione, la quasi totalità dei tagliandi riservati ai sostenitori rossoblù sono già andati esauriti, compresi quelli dei quattro nuovissimi sky box riservati a sponsor e privati.



Maggiore disponibilità resta invece nei settori riservati ai tifosi blucerchiati. Ma non è da escludere che anche questi si volatizzeranno nelle prossime ore.