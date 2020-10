La Sampdoria è vicina a Salva Ferrer. Il terzino dello Spezia, grande protagonista della salita in A dei liguri, piace ai blucerchiati, che hanno già un accordo con lo spagnolo sulla base di un quadriennale. Come riporta Sky Sport, però, il presidente dello Spezia Volpi sta decidendo se procedere o meno con la cessione, visti i rapporti non ottimali con la Samp proprio a causa dell'accordo già trovato col giocatore.