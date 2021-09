Roberto D'Aversa, allenatore della Sampdoria, parla alle televisioni dopo la partita persa dalla sua squadra contro la Juventus: "Per quanto riguarda la fase difensiva, siamo partiti aggressivi. Nelle ripartenze però abbiamo concesso troppo la palla alla Juve. Troppi errori di costruzione, poi è chiaro che si va in difficoltà contro i talenti. C'è stata imprecisione a livello tecnico. Bisogna ancora lavorare su molti aspetti. Non basta l'atteggiamento, certe situazioni non te le puoi permettere. Ad esempio, qualche palla va buttata in tribuna ogni tanto, così come del resto fanno e hanno fatto Chiellini e Bonucci. Candreva? Sta facendo un campionato importante, ma può migliorare ancora".