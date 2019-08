L'allenatore della Sampdoria Eusebio Di Francesco ha presentato l'esordio in campionato contro la Lazio in conferenza stampa: “Io sono ottimista per quello che ho visto. Oggi è la vigilia di una partita importante e penso che i discorsi vadano incentrati sulla preparazione di questa gara con i ragazzi che ho a disposizione. Se dovessimo migliorare la rosa, ben venga”.



Sulle condizioni di Jankto: “Non è al meglio ma ha recuperato i postumi dal problema al polpaccio. E' a disposizione ma valuterò domani se farlo giocare dall'inizio”. Su Ramirez e Quagliarella: “Ramirez ha avuto un problemino negli ultimi giorni. L'ho convocato ma lo valuterò domattina. Fabio è un giocatore indiscutibile dal punto di vista tecnico. Sento spesso parlare che si muove meno bene nel 4-3-3 ma lui si è messo a grande disposizione. Sono convinto che farà tanti gol anche quest'anno”.



Sulla cessione societaria: “Dopo la partita di Crotone ho parlato di chiarezza. Qualcosa si è mosso e qualcosa c'è stato ma la capacità di squadra e staff è stata quella di concentrarsi tantissimo sul campo. Voi sui giornali avete giustamente parlato di società ma noi ci siamo concentrati sul campo e mi auguro che lo fate anche voi”.