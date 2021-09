Radu Dragusin, difensore rumeno della Sampdoria, in prestito dalla Juventus, si racconta ai canali del club blucerchiato: "È un onore per me. Ringrazio il club e il presidente per questa opportunità. Tengo tanto a dimostrare quello che posso fare e di che pasta sono fatto. Le sensazioni sono buone non vedo l’ora di scendere in campo, conoscere tutti e iniziare a lavorare. La Juventus mi ha notato in nazionale, mi sembra. Mi hanno preso nel 2018 e sono da quattro anni in Italia. Sono veramente felice di essere qui".



BONUCCI E CHIELLINI - "Leggo bene le azioni, sono bravo in marcatura e ho tecnica. Mi sono allenato con i campioni d’Europa: Bonucci e Chiellini. Mi hanno sempre dato una mano. Ti dicono cose che non impari se non te lo dice uno come loro che è stato in campo".