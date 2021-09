A margine della presentazione dell’accordo fra lae il comune di Bogliasco per la riqualifica delle aree sportive, il presidente blucerchiato, Massimoha parlato dell'ultimo mercato e della stagione appena cominciata:: "Dopo tanto lavoro quello di oggi è un risultato importante. Ringrazio tutti quelli che mi hanno seguito in questa cosa"."La soddisfazione nel calcio non c'è mai, se il mercato me lo avesse permesso avrei preso altri giocatori, non faccio regali all'allenatore ma alla Sampdoria e a Massimo Ferrero. Avrei fatto altri acquisti. Vorrei portare a gennaio altri due talenti"."Che la salute ci guadagna (ride ndr). La cosa è che tutti i calciatori sanno che alla Samp si sta bene, la città è bella e i tifosi sono i migliori d'Europa. Tutti vogliono venire. Su Petagna dovete chiedere ad Aurelio De Laurentiis, gli ho mandato un messaggio dicendogli di risolvere il problema. Eravamo d'accordo ma gli accordi non sono stati rispettati, non da parte nostra. Ogni volta veniva aumentato qualcosa, ho detto sempre sì ma alla fine ho dovuto dire no"."Non voglio parlare più di Petagna, abbiamo preso un signore molto motivato, lo seguo da anni e l'età non conta. Guardate Quagliarella, è un bambino. Conta la testa e la voglia, Caputo è un grande calciatore. O lui o Quagliarella mi faranno un regalo contro l'Inter. Vorrei che Mancini chiamasse anche Quagliarella"."Non ho faticato a trattenerli. Chi viene qui non vuole più andare via".