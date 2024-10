Sampdoria, 168 giorni dopo riecco Pedrola: dove lo impiegherà Sottil?

ZUMAPRESS.com

Dopo 168 giorni e 33 partite saltate, finalmente è il momento di rivedere Estaniscon la maglia della. A Cesena l'attaccante sarà convocato, dopo un calvario durato di fatto più di un anno. Il primo infortunio di Pedrola risale allo scorso 1 ottobre, con il Catanzaro. Lo spagnolo aveva saltato la gara di Ascoli, era rientrato per il match successivo ma una nuova ricaduta lo aveva tenuto out per cinque mesi. A marzo si era rivisto nei convocati, aveva disputato sei gare da subentrante ma, con la Reggiana, la doccia fredda: nuova lesione al bicipite femorale della coscia destra, giocatore in lacrime e intervento chirurgico a Turku in Finlandia, eseguito il 21 maggio dal professor Lempainen. L'operazione dovrebbe essere definitiva, e volta a risolvere del tutto il problema.

Il percorso di recupero aveva presentato delle, ad esempio l'infortunio al flessore presentava una lesione tendinea, ma poi l'operazione aveva riguardato il distacco del tendine. Ciò ha causatoa, all'epoca proprietario del cartellino (la Samp lo ha comprato per 3 milioni ma i blaugrana hanno mantenuto un diritto di riacquisto sino a giugno 2025 per 4 milioni). Per tagliare la testa al toro Pedrola aveva deciso, ad un certo punto, di proseguire la riabilitazione in Spagna, tra Pamplona e Barcellona, in strutture di sua fiducia.

La Samp è sempre rimasta molto attenta ai progressi di Pedrola, anche come società, tanto è vero che secondo Il Secolo XIX mister Sottil sarebbe stato chiamato a forniresui suoi progressi. Adesso che l'ultima visita di controllo ha dato esito positivo, l'attesa per il rientro del fantasista classe 2003 è alle stelle, anche perché il numero 11 ha dimostrato di poter fare la differenza in Serie B. Adesso tornerà tra i convocati per la trasferta di domenica, al rientro dopo la sosta, ed è possibile anche vederlo in campo per uno spezzone di gara.

Sarà interessante capire quale collocazione tattica gli darà Sottil. In questi giorni a Bogliasco lo sta provando quasi sempre comevicino a Sekulov nella formazione riserve (tra i titolari è 'scivolato' La Gumina, al posto di Tutino che doveva smaltire l'infortunio alla caviglia dei giorni scorsi. La sensazione è che Sottil possa valutare anche un impiego di Pedrola da trequartista in un 3-4-1-2 o 3-4-2-1.