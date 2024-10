Sampdoria, ottimismo su Tutino: può farcela per Cesena. Veroli e Romagnoli...

Getty Images

Finalmente, dopo la preoccupazione dei giorni scorsi, che lasciava presagire un possibile forfait di Gennaro, da Bogliasco adesso arrivano notizie confortanti. Dopo una settimana di terapie mirate, che hanno compreso fisioterapia e sessioni in piscina, il numero 10 dellasembra aver superato la. L'obiettivo dello staff tecnico è farlo rientrare in gruppo tra domani pomeriggio, in coincidenza con la ripresa degli allenamenti al centro sportivo "Mugnaini", o al più tardi dopodomani. Le prospettive per la sua presenza in campo nella partita contro il Cesena domenica sono incoraggianti.

Non solo Tutino, ma ancheè vicino al rientro e potrebbe essere a disposizione del tecnico Andrea Sottil. La sua presenza per la trasferta di Cesena è valutata positivamente, con segnali di ottimismo da parte dello staff sanitario della Sampdoria. Nel frattempo, l'area medica e il team di fisioterapisti stanno lavorando intensamente anche sul recupero di, con la speranza di renderlo disponibile per la sfida del weekend.