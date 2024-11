Sampdoria, 4-2-3-1 e La Gumina titolare: la probabile formazione a Palermo

Getty Images

Il mister Andrea Sottil è sicuro che laoggi a Palermo farà "Una prestazione di livello". Il tecnico "Si fida dei suoi ragazzi" e ha visto una settimana "bella e pimpante". Motivo per cui anche i tifosi blucerchiati sono legittimati a pretendere una partita ben diversa dal 3-0 rimediato in casa del Pisa. L'allenatore doriano ha rimescolato le carte, in queste due settimane di sosta, a partire dal modulo: si passa alla difesa a quattro, la base sarà ilprovato a Bogliasco.I cambiamenti riguarderanno tutti i settori: in porta, dopo alcune giornate di stop, tornerà Silvestri, con una linea arretrata composta da Venuti a destra, concentrali. A sinistra si sistemerà Ioannou, mentre la diga in mediana dovrebbe vedere l'impiego di Meulensteen dal primo minuto. Al suo fianco Bellemo, provato finalmente in una posizione più congeniale alle sue caratteristiche.

Novità importanti anche in attacco. Coda e Borini, come noto, non sono disponibili. Sottil è stato a lungo interessato da un dubbio, ossia chi impiegare in avanti: Tutino prima punta, o. Alla fine, la scelta è ricaduta su quest'ultimo: "Lo ritengo forte", ha detto il mister. La Gumina sarà quindi il terminale offensivo, con Tutino alle sue spalle da sottopunta. Al fianco dell'ex Cosenza, a destra si sistemerà Akinsanmiro (che ha avuto la febbre ma dovrebbe farcela) e a sinistraProbabile formazione Sampdoria (4-2-3-1): Silvestri; Venuti, Romagnoli, Riccio, Ioannou; Meulensteen, Bellemo; Akinsanmiro, Tutino, Pedrola; La Gumina. All. Sottil.