Sampdoria, a febbraio scatta il riscatto di Ghidotti. Silvestri può partire

La porta dellasta vivendo una situazione delicata. Sino ad oggi il club blucerchiato ha cambiato in continuazione titolare, passando da Silvestri a Vismara a. L'ultimo in particolare è stato rispolverato da mister Semplici alla prima sulla panchina del club genovese, dopo un consulto con il preparatore dei portieri, e la scelta ha pagato. L'estremo difensore ha salvato la Samp con lo Spezia, e oggi inizierà nuovamente dal primo minuto.Ghidotti ha giocato gran parte della sua carriera in Serie C, e a 24 anni è ad un punto dirimente della sua avventura nel mondo del calcio. Tra l'altro, ricorda Il Secolo XIX, già a(e non a giugno) scatteràGhidotti infatti era arrivato nell'ambito della trattativa che ha portato Audero alla corte di Fabregas.

La titolarità di Ghidotti ha portato ad un'esclusione eccellente, quella di, arrivato l'ultimo giorno di mercato su precisa indicazione dell'allora allenatore Sottil. Silvestri non è stato neppure convocato, è alle prese pare con un fastidio muscolare al polpaccio, ma tutto lascia presagire, conclude il quotidiano, che a gennaio potrebbe essere ceduto.