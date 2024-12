Cremonese-Sampdoria: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Getty Images

Tra le partite da seguire dallac'è il posticipo, in programma domenica alle 17.15 allo Stadio Zini di Cremona.I grigiorossi di Giovanni Stroppa hanno 25 punti e vogliono tornare al successo, dopo la sconfitta con interna con la Reggiana e il pareggio sul campo del Cittadella, per consolidare il piazzamento playoff.I blucerchiati di Leonardo Semplici sono alla terza partita in una settimana (hanno giocato la Coppa Italia, sconfitta contro la Roma agli ottavi) e sono in una situazione di classifica complicata: 18 punti e nessuna vittoria nelle ultime sette giornate di campionato (4 pareggi e 3 sconfitte).

Tutte le informazioni su Cremonese-Sampdoria:g.: Cremonese-Sampdoria: domenica 22 dicembre 2024: 17.15: DAZN: DAZN: Fulignati; Antov, Ravanelli, Lochoshvili; Zanimacchia, Collocolo, Castagnetti, Vandeputte, Quagliata; Vazquez, De Luca.. Stroppa.

: Ghidotti; Riccio, Meulentseen, Venuti; Depaoli, Ricci, Bellemo, Benedetti, Ioannou; Tutino; Coda.. Semplici.- La sfida tra Cremonese e Sampdoria sarà trasmessa in diretta televisiva da DAZN tramite l'app fruibile su smart tv, oltre che su console di gioco (PlayStation e Xbox) e device come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.- Cremonese-Sampdoria sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l'app di DAZN su dispositivi portatili come smartphone e tablet; da browser sarà necessario collegarsi al sito ufficiale e accedervi con le credenziali dell'account.