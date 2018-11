Il momento dellaè delicato, incastrato tra un derby - fondamentale per il prosieguo del campionato - e tre sconfitte consecutive che hanno un po' minato le certezze di una squadra che fatica a ritrovarsi. E' in queste situazioni che solitamente interviene l'avvocato Antonio, braccio destro di Ferrero e virtualmente il numero 2 della Samp: "Sicuramente stiamo attraversando un momento di difficoltà per il risultati... Però sono molto tranquillo, siamo uniti, abbiamo fiducia nella squadra, ne conosciamo il valore e l'impegno quotidiano" ha detto il dirigente a Il Secolo XIX. "Ne usciremo fuori, come è già successo.. L'asticella che dobbiamo tenere alta è quella di lavoro, professionalità, impegno e autostima".Eppure Sabatini aveva parlato di Europa a giugno: "Ricordo. Mapiù che di obiettivi concreti" spiega Romei. "E' giusto che tutti alla Samp sentano il peso di una responsabilità forte, perché le aspettative sono alte. Giampaolo a rischio? Penso che le valutazioni vadano fatte prima di scendere in campo. E non dopo, a seconda del risultato. La nostra l'abbiamo fatta ad aprile 2017, quando abbiamo scelto di legarci a Giampaolo fino al 2020. Certo, bisogna trovare ogni stagione gli equilibri. La sconfitta più brutta è stata col Torino, la Samp non può permettersi una partita e un atteggiamento così davanti ai suoi tifosi., questa è una domanda che non ha nemmeno le basi per abbozzare una risposta".Inevitabilmente però si entra nel campo del calciomercato: "L'area tecnica sta facendo delle valutazioni, come giusto. Vedremo. Ma a questa domanda mi sottraggo, per evitare tourbillon. Le voci di mercato sono fonte primaria di distrazione". Qualche accenno sui rinnovi però a Romei scappa: "Troveremo una soluzione insieme. Lui ha espresso il desiderio di chiudere nella Samp".Altri temi caldi in casa blucerchiata sono lo stadio ("giovedì avremo un incontro col Comune. Abbiamo urgenza di iniziare i lavori") e l'ammodernamento del Mugnaini: "Siamo entrati nell'ultima fase. La sede dovrebbe traslocare a Bogliasco in primavera". In attesa del bilancio 2018: "Sarà positivo, più o meno(9,28 milioni). Sarà il terzo di fila in utile. Per un bilancio più globale della gestione Ferrero, aspettiamo giugno 2019. Saranno 5 anni, faremo il bilancio del primo lustro. Bisogna pensare positivo - conclude Romei - perchè le negatività ti trascinano in un gorgo. E bisogna essere realisti.. Questo sì è il nostro obiettivo".