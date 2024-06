Sampdoria: Accardi-Pirlo, incontro positivo. Avanti insieme

Getty Images

Il primo, atteso incontro, quello dirimente per 'annusarsi' e capire i margini eventuali per proseguire insieme, è andato in scena. Pietroe Andreasi sono visti ieri pomeriggio a Bogliasco, per parlare dellache verrà, per capire la sintonia tra i due e per condividere insieme visione e idee, pure sul fronte mercato. La prima impressione è quella che conta, si dice, e il summit di ieri era cruciale per capire se l'ex centrocampista di Juve e Milan sarebbe stato ancora l'allenatore blucerchiato anche perché Manfredi aveva dato carta bianca al nuovo dirigente, anche in merito al futuro del mister.

Le sensazioni per una permanenza di Pirlo alla Samp adesso sono positive. Nella sede di Via Marconi a Bogliasco si sono visti, oltre al tecnico e a Accardi, anche il collaboratore del direttore Giuseppee il presidente Matteo, rimasto però in disparte mentre andava in scena il colloquio. L'imprenditore ha lasciato la sede poco prima delle 19. Pirlo, che è arrivatoper questo faccia a faccia (in serata è tornato in Spagna) ha affrontato con Accardi temi di carattere generale.Adesso i due si risentiranno e si rivedranno, ma il summit secondo Il Secolo XIX ha avuto esito positivo. Le premesse per andareci sono, per quel campionato che avrà l'obbligo di provare a riportare la Samp in Serie A. Niente incontro invece con l'attuale ds Andrea Mancini e con il responsabile dello scouting Lorenzo Giani. E' stato programmato i primi giorni della prossima settimana.