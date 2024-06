Sampdoria, Accardi firma lunedì. "Realizzerò un sogno nel cassetto" Oggi incontro con Pirlo?

Getty Images

La notizia era nell'aria da tempo, ma adesso cominciano a delinearsi i crismi dell'ufficialità: Pietrodiventerà il nuovo direttore generale della. Il primo passo è stato compiuto ieri quando il ds ha risolto il contratto con l', annunciando nel pomeriggio la notizia tramite i canali del club azzurro. Non ci sono stati screzi o difficoltà con quello che è stato il suo presidente per molti anni, ossia Fabrizio Corsi: piena sintonia e nessuna richiesta "compensativa", come invece era stato ipotizzato nei giorni scorsi. Anzi, i due in serata sono andati a cena insieme.

L'annunicio del suo ingaggio da parte della Sampdoria arriverà al più tardi: firmerà un triennale con opzione per la quarta stagione (e non un biennale come si era ventilato inizialmente), e diventerà sulla carta operativo il 1 luglio. In pratica invece Accardi è già al lavoro adesso per il Doria tanto che ieri era già a Bogliasco insieme al suo braccio destro Giuseppe Colucci. Potrà così coronare quello che, per sua diretta ammissione, è un 'sogno nel cassetto': "Da domani entrambi volteremo pagina.e tutti quanti voi per continuare a scrivere le pagine di una favola unica, meravigliosa e senza paragone alcuno nel nostro calcio" ha scritto in una lettera rivolta all'Empoli Accardi.

Oggi invece potrebbe esserci un passaggio importante perché secono Il Secolo XIX potrebbe giàper capire se con il tecnico c'è la giusta sintonia, necessaria per lavorare insieme e andare avanti in parallelo. Accardi potrebbe anche incontrare in giornata, o comunque a stretto giro di posta, l'attuale ds Andrea Mancini (che ha il contratto in scadenza) e il responsabile dello scouting Lorenzo Giani per lo stesso motivo.