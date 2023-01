La Sampdoria ha individuato il nome giusto per l'attacco: gli occhi blucerchiati si sono posati su un calciatore greco, ossia Georgios Giakoumakis. La punta, di proprietà del Celtic Glasgow, è il primo profilo sulla lista del club genovese, tanto è vero che la società di Corte Lambruschini ha già raggiunto un accordo di massima con l'entourage del calciatore.



Adesso, fa sapere Sky Sport, per l'intesa definitiva occorrerà convincere il Celtic: il club doriano tratta con quello biancoverde sulla base del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Giakoumakis è nel mirino anche dei giapponesi dell’Urawa Reds.