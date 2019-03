La prima riunione del consiglio di amministrazione della Sampdoria dopo la rivoluzione di dicembre ha già dovuto prendere parecchie decisioni importanti. All'ordine del giorno nell'incontro tenutosi il 10 gennaio c'erano parecchie tematiche molto interessanti: si andava dall'attribuzione di deleghe e poteri, alla remunerazione, sino all'andamento gestionale. Particolarmente importante però è la questione della nuova sede blucerchiata. Il cda infatti ha deciso di legare il nome della Sampdoria in maniera ancora più stretta al suo centro sportivo di Bogliasco. Ciò comporterà a breve uno spostamento di tutte le risorse blucerchiate in zona Mugnaini, a cominciare dalla sede, che non sarà più quella di Corte Lambruschini dove ormai da anni la Sampdoria è di casa.



Recentemente, racconta Il Secolo XIX, sono stati stipulati gli ultimi atti d'acquisto per vari immobili, tra cui la palazzina di via Cavour costruita dalla stessa società che ha creato Casa Samp e che rappresenterà la nuova base operativa doriana. Si tratta di due lotti: il primo comprende 4 appartamenti, un attico e posti auto per un totale di oltre 2.150.000 euro. Il secondo invece è formato da nuovi uffici e tre appartamenti, anche se uno di essi verrà riconvertito in ufficio; prezzo del lotto, 4,4 milioni. In sostanza, la Samp si è accollata il mutuo che il venditore aveva con Carige, pari a 3.350.000 euro, e che sarà pagato a rate. L'investimento totale si aggira sui 7 milioni, coperti anche con finanziamento ipotecario. Ovviamente, non tutti gli appartamenti convoglieranno nella nuova sede: alcuni saranno utilizzati da dirigenti e da membri dello staff tecnico. Il trasloco definitivo dovrebbe avvenire a fine estate. Per quanto riguarda Corte Lambruschini invece il futuro è ancora incerto. I muri dell'attuale sede sono di proprietà della Sport Spettacolo Holding di proprietà di Ferrero, e la Samp pagava 148mila euro annui di affitto alla società del suo presidente. All'epoca dei Garrone, che l'avevano acquistata nel 2003 per 1,4 milioni di euro, l'affitto che la Samp corrispondeva per la sede si attestava sui 108mila euro annui. Una delle ipotesi - per ora non ancora confermate - è che a Corte Lambruschini possa rimanere un ufficio di rappresentanza, con il nuovo cuore pulsante della Samp trasferito a Bogliasco.