La Sampdoria e il West Ham, come spesso succede in questi casi, alla fine si sono trovati a metà strada. La richiesta del club inglese per Pedro Obiang era di circa 12 milioni, la prima proposta blucerchiata da 9 era stata rifiuata, ma il lavoro della dirigenza doriana e dello stesso calciatore, che ha spinto per finire alla Samp, hanno limato gradualmente la distanza.



Oggi da Corte Lambruschini filtra grande ottimismo in merito alla chiusura positiva della trattativa. L'intesa di massima con gli Hammers è stata raggiunta, come si dice frequentemente in queste situazioni mancano i cosiddetti 'dettagli'. In questo caso una leggera distanza tra domanda e offerta, come rateizzare il pagamento, e quale percentuale sulla futura rivendita attribuire al West Ham. Difficoltà facilmente superabili perchè la volontà comune è quella di trovare l'accordo, e la fumata bianca definitiva potrebbe arrivare già nel week end.