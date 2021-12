Clima teso, a Genova, nei giorni di vigilia del Derby. In casa Sampdoria, la situazione societaria spaventa i tifosi blucerchiati, che dopo l'arresto di Massimo Ferrero sono tornati a chiedere conto all'ex presidente doriano Edoardo Garrone 'colpevole', secondo i sostenitori del club ligure, di aver regalato la società a Ferrero. Il pubblico inoltre ricorda anche la promessa fatta nell'estate del 2019 proprio dal numero uno di Erg, che aveva giurato di intervenire in caso la Samp si fosse trovata in una situazione pericolosa.



Una quarantina di tifosi nella serata di giovedì si sono ritrovati in via Dodecaneso, nel cuore del quartiere di Albaro, dove si trova la casa di Edoardo Garrone. I blucerchiati non hanno voluto esere ripresi né intervistati, hanno acceso fumogeni e iniziato a lanciare cori. Il più gettonato "Garrone non fai più vita". Sul posto erano presenti le forze dell'ordine mentre Garrone, secondo alcune fonti, era assente. Presente anche uno striscione, dedicato all'ex presidente, dall'eloquente scritta "Adesso cosa pensi di fare?".