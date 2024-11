Getty Images

Sampdoria, ansia per Coda: oggi gli esami dopo l'infortunio al flessore

Lorenzo Montaldo

un' ora fa



A complicare ulteriormente il momento già negativo in casa Sampdoria ci si è messo anche l'infortunio occorso a Massimo Coda nel primo tempo della partita con il Pisa. La punta è uscita nella prima frazione di gioco a causa di un problema muscolare, un sospetto stiramento al flessore che potrebbe complicare i piani di Sottil nelle prossime giornate. Il centravanti era probabilmente anche uno dei pochi elementi in casa doriana con un rendimento accettabile in questo campionato.



Ieri Coda era a Bogiasco, con la squadra, per assistere al confronto con Sottil dopo che la dirigenza e l'area tecnica hanno annullato il giorno di riposo, decretando il ritiro per la truppa blucerchiata. Oltretutto, quella di ieri era pure la data del compleanno del calciatore, compleanno amaro per l'ex Cremonese che ha appena compiuto 36 anni. L'edema accumulato dopo l'infortunio comunque dovrebbe essere stato smaltito, e già oggi Coda si sottoporrà agli esami di rito per valutare l'entità dell'infortunio. La diagnostica stabilirà meglio i possibili tempi di recupero, anche se l'ipotesi ventilata a caldo era di almeno un mese di stop per il calciatore