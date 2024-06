Sampdoria, asse con l'Inter: da Stankovic ad un altro Esposito, ecco chi può arrivare

Inter via Getty Images

L'asse tra lae l'era già stato molto prolifico la scorsa estate. A Milano era approdato in prestito Emil Audero mentre il percorso inverso, dalla Lombardia alla Liguria, era stato compiuto da Filip Stankovic e Sebastiano Esposito. La parentesi blucerchiata tra l'altro ha giovato particolarmente ai due giocatori, che si sono messi in mostra giocando una stagione di livello. L' 'alleanza' con l'Inter però potrebbe tornare d'attualità anche in vista del campionato 2024/2025.Sebastianonon tornerà infatti al Doria, poiché è diretto verso l'Empoli, nonostante il suo gradimento nei confronti della destinazione genovese, ma Accardi potrebbe 'consolarsi' per l'addio di Esposito con un altro Esposito,. Fratello di Seba, classe 2005, anche lui è di proprietà dell'Inter che potrebbe cederlo a titolo, dopo l'esperienza a Spezia (38 presenze e 3 gol).

Per quanto riguarda i protagonisti dell'ultimo torneo di Serie B, persiste qualche speranza da parte di Pirlo di riavere almenoin prestito, nonostante la concorrenza ancora una volta dell'Empoli. Altro nome spendibile tra Samp e Inter è quello di Alessandro. Difensore centrale, nato nel 2003 e cresciuto nelle giovanili nerazzurre, l'anno scorso ha giocato in prestito a Cosenza, e la Samp secondo Il Secolo XIX lo stima. Potrebbe anche rientrare nella trattativa per Giovanni