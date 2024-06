Sampdoria, UFFICIALE: Leoni rinnova. Ora il mercato?

Getty Images

Le primissime operazioni di mercato dellae del direttore sportivo Pietro Accardi hanno riguardato il futuro di Giovanni, chiacchieratissimo baby difensore blucerchiato arrivato a Genova a gennaio. La situazione di Leoni è stata definita in maniera precisa nel corso di tutto il mese di giugno. Prima la Samp ha esercitato, da cui lo aveva prelevato in inverno: ai veneti sono andati 1,5 milioni di euro, oltre al 10% sulla futura eventuale plusvalenza. Cifre importanti per un 2006, che però aveva messo in mostra qualità importanti e in cui il Doria crede molto, tanto è vero che adesso il club ha prolungato il suo contratto,

La notizia è stata ufficializzata oggi dalla Samp con un post sui suoi canali. "Per la soddisfazione di tutti il difensore – 12 presenze e una rete con la nostra maglia – si è" si legge sul sito del club. La notizia ovviamente è molto importante in ottica mercato: Leoni è infatti entrato nel mirino di numerose big. La prima a muoversi era stata il, seguita dallae poi dall'Si era vociferato anche di interessamenti da parte di Atalanta e Napoli, oltre che di alcune società estere, per il calciatore su cui Pirlo punta parecchio.

La Samp sa che la cessione di Leoni sarà un'opportunità importante, che contribuirà a realizzare quel tesoretto di plusvalenze necessario ad Accardi per muoversi sul mercato. La dirigenza oltretutto gradirebbe, in caso di cessione ad altra squadra, trattenere in prestito Leoni a Genova. C'è però anche un altro scenario su cui riflettono i blucerchiati: se il board doriano dovesse racimolare la cifra necessaria alla Samp da altre vendite, potrebbeIl prolungamento comunque va in questa direzione: consentirà ai blucerchiati di aumentare il potere in fase di negoziazione con le varie formazioni interessate.