Uno dei giocatori più attesi della Sampdoria è Sebastian Giovinco. L'attaccante, arrivato dopo un periodo di inattività, si è subito infortunato saltando Milan e Empoli. L'ex Juve è alle prese con un fastidio al polpaccio, da domani verrà valutato per capire se potrà almeno andare in panchina con la squadra a Bergamo.



Con l'Atalanta però molto probabilmente Giampaolo recupererà un giocatore importante, ossia Maya Yoshida. Il centrale, fermo da qualche tempo, è recuperato ma la sensazione è che l'allenatore doriano propenda per la riconferma di Colley insieme a uno tra Ferrari e Magnani.