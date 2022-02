La Sampdoria inizierà a preparare la partita con l'Atalanta dovendo scontare un paio di assenze importanti. Il successo con l'Empoli infatti ha lasciato alcuni strascichi a livello di formazione, in particolare dopo i cartellini gialli estratti dall'arbitro. Le ammonizioni comminate dal direttore di gara Rapuano a Antonio Candreva e Bartosz Bereszynski, infatti, hanno messo fuori gioco l'intera catena di destra blucerchiata.



Sia il polacco che l'esterno ex Inter erano diffidati, e salteranno la trasferta di Bergamo. A sostituire Bereszynski sarà molto probabilmente un ex di giornata, ossia Andrea Conti. L'altra opzione è quella di un vedere Ferrari sulla corsia di destra, con Magnani al centro della difesa. A centrocampo, considerando l'indisponibilità di Candreva, Giampaolo impiegherà molto probabilmente il terzetto Thorsby-Ekdal-Rincon.