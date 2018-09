sarà una partita con tanti spunti di formazione per i blucerchiati, chiamati ad un ciclo di ferro davvero impegnativo: 4 partite in 13 giorni costringeranno mister Giampaolo ad un po' di turn over, e per fortuna del tecnico le alternative non mancano in questo momento ai blucerchiati, specialmente a centrocampo. Praet dovrebbe tornare, ma inizialmente in panchina , e la Samp sembra intenzionata a variare il meno possibile l'assetto della formazione che ha schiantato il Frosinone. A centrocampo quindi Giampaolo dovrebbe riconfermare Ekdal in regia e Barreto mezz'ala. L'unico ballottaggio potrebbe essere quello tra, lasciato in panchina contro Napoli e Frosinone.Il dubbio principale è sulla trequarti.ieri non si è allenato per la forte contusione alla coscia sinistra, che lo ha costretto a lasciare il campo nel secondo tempo nel match con i ciociari. Se dovesse recuperare - le sensazioni in tal senso sono positive - giocherà, anche perchè sabato è stato uno dei più positivi. In caso contrario, l'alternativa naturale è rappresentata da Gaston. Nessun dubbio in attacco. Ai sei gol in due di Quagliarella e Defrel, Giampaolo non ha alcuna intenzione di rinunciarci.