Sampdoria: Barba, Caldirola, Bonifazi o Guarino per la difesa

Getty Images

L'emergenza in difesa, per la, è evidente. Il club blucerchiato sta facendo i conti con una coperta cortissima nel reparto, tanto è vero che mister Semplici ha dovuto impiegare come centrale Meulensteen, che tra l'altro domenica nel corso della partita con il Pisa è dovuto uscire dal campo per un problema agli adduttori. Il tecnico deve fare i conti anche con le assenze di Romagnoli (rientrerà forse per gli eventuali playoff), Ferrari (in recupero per metà-fine gennaio) e Bereszynski, out fino a fine febbraio.Per questo motivo Accardi dovrà intervenire sul mercato, portando un paio di rinforzi nel reparto, anche perché Semplici conta di avere una nuova pedina a disposizione per la ripresa degli allenamenti il 6 gennaio. Un giocatore è più vicino degli altri, si tratta di Francesco, classe 2002 della Juve Stabia, ma al giovane gialloblù la dirigenza vuole affiancare un ulteriore elemento.

Attualmente, i nomi che circolano sono quelli di calciatori d'esperienza come Federico, classe 1993 attualmente al. Accardi lo conosce bene, l'ex azzurro è stato sia suo compagno di squadra che suo dirigente a Empoli. Alla Samp viene accostato anche Luca, 33 anni, oggi al, ma pure Kevin('96) attualmente aed ex Lecce, Frosinone e Udinese. Sul taccuino della Samp da quest'estate c'è un altro calciatore dell'Empoli, il giovane Gabriele: è un 2004, il Doria lo aveva seguito ad agosto ma poi il ragazzo si era accasato alla Carrarese in prestito.