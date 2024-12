Sampdoria: rivoluzione in società, in arrivo un dg? Voci su Marino, e Mancini...

AFP/Getty Images

Il clima difficile attorno allanon può inevitabilmente non coinvolgere anche i quadri dirigenziali, pure quelli più alti. In discussione, adesso, ci sono tutti i membri del board blucerchiato, a partire addirittura da, sotto pressione dal momento che gli investitori di Singapore sembrano particolarmente delusi dell'andamento della squadra, visti i capitali introiettati nel club. La rivoluzione di gennaio, auspicata da tifoseria e opinione pubblica, potrebbe così coinvolgere anche i vertici societari, fa sapere Il Secolo XIX.Ieri in tribuna erano presenti, oltre a Manfredi, anche il suo braccio destro Alessandro(che nel frattempo ha sempre più autonomia decisionale e 'potere' all'interno del club) e il direttore tecnico. C'è una curiosità su quest'ultimo: sino a poco tempo fa, Accardi andava in panchina, ma adesso con il mister come secondo dirigente insieme al team manager Lorenzo Ariaudo si accomoda Giovanni Invernizzi con il ruolo di addetto all'arbitro. Si è trattato di una decisione proprio di Manfredi e Messina, dal momento che il presidente e il consigliere vogliono Accardi al loro fianco nelle partite sul palco dirigenziale.

Al Ferraris però era presente anche Andrea, oggi al Barcellona, tornato a vedere la Sampdoria che l'anno scorso ha gestito da direttore sportivo. Una significativa fetta del pubblico doriano oltretutto gradirebbe un suo ritorno, avendo rivalutato l'operato del figlio dell'ex C.T. alla luce di quanto visto in questa stagione. Ieri però è iniziata a circolare anche con insistenza la voce di un arrivo a gennaio di Pier Paolo Marino.Marino, 70 anni, è libero dopo la fine della sua esperienza con l'Udinese, conclusasi a giugno 2023. Il suo ruolo a Genova sarebbe stato quello di, al momento però questo scenario non ha trovato alcuna conferma.