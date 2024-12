Sampdoria, Bellemo: "Felice per il gol, dispiaciuto per il mio rendimento sin qui"

La partita con la Cremonese è coincisa con il primo gol di Alessandroin blucerchiato. Il centrocampista dellaè stato il protagonista di giornata, insieme al portiere Ghidotti: ". Ovviamente è una soddisfazione personale ma ora è importante portare punti a casa. Volevamo questa vittoria. Ci sono state tante cose positive ed altre da migliorare ma siamo pronti già da domani a migliorarci" ha detto nel post gara.

L'analisi del match coincide con quella di Semplici: "È ovvio che a questa squadra non si possa dire nulla dal punto di vista dell’abnegazione, abbiamo provato in tutti i modi a non subire gol contro una squadra di caratura importante e con cambi importanti. Bisognava rimanere lucidi. Nonostante abbiamo subito tanto avevamo la possibilità di ferirli in contropiede ma non siamo sempre stati abbastanza lucidi e attenti per metterli in difficoltà"."Bisogna lavorare ma abbiamo fatto due punti contro due ottime squadre e penso che sia un andare avanti positivo" prosegue. "Io cerco sempre di dare il massimo. È ovvio che l’importante sia la squadra ma se adesso comincio magari ad aiutarla e come mi sento che posso fare sono solo che felice".