Per la prima volta da quando è arrivato a Genova, Bartosz Bereszynski si ritroverà ad iniziare una stagione con lo status da titolare della Sampdoria. Una bella sensazione per il polacco, arrivato in sordina eppure capace di prendersi la corsia destra e pure la fiducia di Giampaolo e tifosi.



Dopo un Mondiale di cui non vuole parlare, e in seguito a qualche giorno di vacanza, il terzino è ritornato a sgobbare a Ponte di Legno: "Abbiamo iniziato il ritiro con due settimane di ritardo e stiamo cercando di recuperare attraverso dei supplementi di preparazione" ha spiegato Bereszynski a Il Secolo XIX. "Quando l'allenamento finisce, corriamo ancora un po'. Non abbiamo trovato alcuni compagni, ne abbiamo trovati di nuovi, c'è stato un po' di movimento, ma questo ormai lo sappiamo è il Sampdoria-style".



Sarà un'annata per il giocatore, conscio dei suoi mezzi: "Mi sento sempre più introdotto nel campionato italiano e in questa squadra" spiega il terzino polacco. "Da un punto di vista tattico, penso di conoscere quasi tutti, quindi posso focalizzarmi sul lavoro fisico e tecnica. Sappiamo che la A è difficile, ma avere perso la qualificazione all'Europa League in quel modo ci ha lasciato il segno" conclude Beres. "Ci riproveremo".